Luis Henrique ko: il comunicato UFFICIALE dell’Inter e i tempi di recupero

Le condizioni dell’esterno brasiliano “saranno rivalutate nei prossimi giorni”
Chivu perde Luis Henrique per Torino-Inter e non solo. L’esterno brasiliano è alle prese con un infortunio muscolare: stamane gli esami strumentali alla clinica Humanitas di Rozzano.
L’esito degli accertamenti è questo: “Risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra“. Il club specifica che le sue condizioni “saranno rivalutate nei prossimi giorni”.
L’infortunio non sembra grave, tanto che si parla una quindicina di giorni di stop se il recupero dovesse andare come da programma. L’obiettivo dello staff medico è rimetterlo a disposizione di Chivu per la finale di Coppa Italia contro la Lazio di Sarri, di scena mercoledì 13 maggio all’Olimpico.