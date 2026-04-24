Gasperini: “Addio Ranieri? Macchina del fango. A Massara ho fatto una richiesta” – Calciomercato.it

Il tecnico della Roma ha risposto anche sul rinnovo di Dybala alla vigilia della sfida col Bologna

In casa Roma il momento è a dir poco delicato. Poco fa il club ha ufficializzato il divorzio con il Senior Advisor Ranieri, il quale era ormai ai ferri corti con Gasperini: “Non so come si sia arrivati a questo punto con Ranieri – ha dichiarato proprio il tecnico giallorosso alla vigilia della gara di campionato in casa del Bologna – Le vicende sono sotto gli occhi di tutti, non me la sento di comunicare, ne sono stato fuori. Non partecipo a questa macchina del fango attiva ogni giorno“.

“Io non ho fatto nulla contro nessuno – ha aggiunto Gasperini – Quando ho detto che dentro Trigoria si deve crescere perché qui è dove si deve fare calcio, spero. L’unico obiettivo per me è fare calcio qua dentro. Lo stadio, la città e voi ci seguite con continue passioni, ma vorrei che anche voi tornaste parlare di calcio. Non voglio più essere coinvolto alla pari su queste discussioni, dove sono stato tirato dentro”.

Il terremoto a Trigoria rischia di fare un’altra ‘vittima’, ovvero Frederic Massara. Il Ds fu una scelta precisa di Ranieri e anche lui, usando un eufemismo, ha rotto con l’allenatore di Grugliasco: “È una bravissima persona, ma sotto l’aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere un collante e un feeling importante, sempre e solo riferiti alla squadra. Non c’è mai stato nulla di personale, sempre sul lato professionale. La società deve decidere se si può andare avanti insieme.

Non è che non fossi contento delle operazioni del Ds, però dal primo giorno ho sempre detto di rinforzarsi davanti – ha evidenziato Gasperini – Non mi sembrava una richiesta così straordinaria. Su tutto il resto non ho mai messo veti. Non ho mai negato a nessuno il suo lavoro. Sull’attacco ho sempre cercato di insistere. Era una cosa così difficile da capire da creare questa situazione? Punto”.

Nel comunicato sull’addio di Ranieri, i Friedkin hanno espresso massima fiducia in Gasperini: “La fiducia della società non mi è mai mancata fin dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Ho sempre avuto questo sostegno. L’altra cosa importante è che la Roma è davanti a tutto”.

Dybala dopo 90 giorni, Gasperini: “Escludo giochi dall’inizio. Rinnovo? Parlarne oggi è difficile”

L’obiettivo Champions è complicato ma non del tutto sfumato, molto se non tutto dipenderà dal risultato di domani col Bologna. La Roma ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, e finalmente ritrova Paulo Dybala: “Ha ricominciato questa settimana dopo quasi 90 giorni. Escludo che possa giocare dall’inizio, mi auguro a gara in corso. Siamo sulla via giusta, non è questione di condizione”.

Gasperini dribbla l’argomento rinnovo del contratto di Dybala, in scadenza a giugno: “Il fatto di averlo a disposizione ci dà maggiore valore, perché lui Malen e Soulé hanno giocato solo una partita insieme. Parlare del futuro oggi è veramente difficile, ci sono ancora cinque partite tutte da giocare”.