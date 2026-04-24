Mancava solo il comunicato del club per sancire definitivamente la separazione

Maturato nella giornata di ieri, l’addio alla Roma di Claudio Ranieri ha assunto i crismi dell’ufficialità solamente oggi. Dopo la rottura insanabile con Gian Piero Gasperini, la decisione di separarsi dal Senior Advisor giallorosso è arrivata due settimane dopo le pirotecniche interviste nel pre partita contro il Pisa.

Dopo ore di riunioni tra i legali dei Friedkin e quelli di sir Claudio, alla fine si è arrivati alla stesura definitiva del comunicato ufficiale, che ha chiarito i dettagli dell’addio:

“L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi.

Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.