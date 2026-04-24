Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Saluta la Juve, tutto deciso: si fa in prestito

Foto dell'autore

I bianconeri pensano a un’altra operazione in uscita per la prossima estate: ecco quanto deciso alla Continassa.

Lo scorso 13 settembre metteva a segno la rete del definitivo 4-3 contro l’Inter grazie a una splendida conclusione da fuori area, poi il calo di rendimento e infine l’infortunio alla caviglia destra che lo tiene tuttora fermo ai box. La stagione di Vasilije Adzic non è stata fin qui esaltante e la Juve starebbe pensando adesso di cederlo in prestito per permettergli di acquisire ulteriore esperienza.

Adzic, le ultime sul futuro alla Juve
Vasilie Adzic in azione (Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui i vertici societari della Juve avrebbero deciso di privarsi di diversi profili in estate che non rientrano al momento nelle idee di gioco di Spalletti e tra questi ci sarebbe proprio Adzic.

A Torino, però, credono tantissimo nelle qualità del centrocampista della nazionale montenegrina classe 2006 e, dunque, l’ex Buducnost andrà via soltanto a titolo temporaneo. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di mercato in casa Juventus e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane.

1281

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU