Saluta la Juve, tutto deciso: si fa in prestito

I bianconeri pensano a un’altra operazione in uscita per la prossima estate: ecco quanto deciso alla Continassa.

Lo scorso 13 settembre metteva a segno la rete del definitivo 4-3 contro l’Inter grazie a una splendida conclusione da fuori area, poi il calo di rendimento e infine l’infortunio alla caviglia destra che lo tiene tuttora fermo ai box. La stagione di Vasilije Adzic non è stata fin qui esaltante e la Juve starebbe pensando adesso di cederlo in prestito per permettergli di acquisire ulteriore esperienza.

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui i vertici societari della Juve avrebbero deciso di privarsi di diversi profili in estate che non rientrano al momento nelle idee di gioco di Spalletti e tra questi ci sarebbe proprio Adzic.

A Torino, però, credono tantissimo nelle qualità del centrocampista della nazionale montenegrina classe 2006 e, dunque, l’ex Buducnost andrà via soltanto a titolo temporaneo. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di mercato in casa Juventus e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane.