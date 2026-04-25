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Juve, conferme sul nuovo centrocampista: arriva dalla Ligue 1

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Arrivano conferme importanti su quello che potrebbe essere il primo colpo in entrata della Juventus: i dettagli. 

Juve sempre concentratissima sulle operazioni da portare a termine in estate per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha intenzione di allestire una grande squadra, capace sia di competere nuovamente per la conquista dello scudetto in Italia sia di recitare un ruolo da protagonista in Europa.

Hojbjerg esulta col Marsiglia
Hojbjerg (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per farlo, servono calciatori di qualità e di esperienza come Pierre-Emile Hojbjerg, da tempo nel mirino proprio della Juventus. Il centrocampista classe ’95 dell’Olympique Marsiglia e della nazionale danese – secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – piacerebbe tantissimo a Luciano Spalletti e ora la Juve potrebbe effettuare un primo tentativo concreto.

I rapporti tra il club bianconero e quello di Ligue 1 sono ottimi e questo potrebbe favorire il buon esito dell’operazione. In ogni caso, seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato della Juventus e vi terremo sicuramente aggiornati.

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