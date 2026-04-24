Leao nel mirino del Real Madrid e delle big di Premier League, addio al Milan vicino

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan con l’attaccante portoghese che non sembra rientrare nei piani dei rossoneri in ottica futura.

La stagione in corso ha messo in mostra come il calciatore portoghese faccia fatica ad adattarsi al modulo con due punte centrali e i rossoneri potrebbero decidere di salutare il numero 10 per investire poi sul mercato e regalare a Massimiliano Allegri dei calciatori maggiormente congeniali al suo modulo.

Secondo quanto affermato dal Daily Mail, l’attaccante portoghese sarebbe finito nel mirino di diverse big della Premier League, dal Liverpool al Manchester City, passando per il Manchester United con Real Madrid e Barcellona pronte a fare un tentativo per portarlo in Spagna. Il valore del cartellino della punta si aggirerebbe attorno ai 70 milioni di euro con il Milan che spera di vedere Leao protagonista al prossimo mondiale per provare a cederlo a un prezzo vantaggioso.