Milan pronto a beffare la Juve al fotofinish: colpaccio da 30 milioni

Altra sfida, questa volta di mercato, tra rossoneri e bianconeri: la squadra di Max Allegri potrebbe spuntarla alla fine.

Domenica 26 aprile, alle ore 20:45, si sfideranno nel big match della 34esima giornata di Serie A ma intanto Milan e Juventus sono pronte a dar vita a un appassionato duello, anche in sede di calciomercato. Proprio così, perché sia il club rossonero che quello bianconero hanno messo gli occhi su uno dei calciatori più interessanti della Serie A: Mario Gila.

Il difensore spagnolo della Lazio (classe 2000) ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e in estate appare sempre più probabile un suo addio: il club biancoceleste, però, non ha alcuna intenzione di concedere sconti anche perché si vedrà costretto a girare metà della somma ricavata dalla cessione di Gila al Real Madrid, che vanta il 50% sulla rivendita.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il Milan al momento sarebbe nettamente in vantaggio sulla Juve e su altri club nella corsa che porta a Gila: come si concluderà alla fine questo testa a testa?