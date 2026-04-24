Alcaraz conferma l’assenza: “Salto Roma e Parigi”. Come cambia la classifica ATP

Carlos Alcaraz ha confermato la sua assenza dai tornei di Roma e Parigi con il tennista spagnolo che, tramite i propri social, ha fatto sapere che non riuscirà a recuperare per i due tornei sulla terra rossa.
Questo il post pubblicato dal numero due al mondo su X.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX
— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026
Una notizia che è un duro colpo per il mondo del tennis, ma che porterà Jannik Sinner a mantenere il primo posto in classifica almeno fino alla fine del Roland Garros.