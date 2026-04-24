Ranieri replica alla Roma: “Ecco i motivi dell’addio”

L’ex dirigente giallorosso risponde così al comunicato del club

Leggendo il comunicato di questa mattina della Roma, la prima cosa che è balzata all’occhio è stata l’assenza della natura dell’interruzione del rapporto di lavoro con Claudio Ranieri. La nota del club ha infatti sorvolato su come sia arrivato all’addio, ma a fare chiarezza ci ha pensato l’ex Senior Advisor giallorosso.

“L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società – si legge sull’ANSA – lo dico per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle”.

“Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre”.