Incontro tra il Milan e l’agente di Vlahovic, i rossoneri spingono per il serbo

Dusan Vlahovic si avvicina al Milan in vista della prossima stagione con il centravanti serbo che è in scadenza di contratto a giugno e le trattative per il rinnovo con la Juventus che si sono fermate.

Nelle scorse settimane si era parlato di un rinnovo di Vlahovic con la Juventus sempre più vicino, ma le trattative tra le parti avrebbero avuto un brusco rallentamento, con il Milan che è tornato a sperare nell’acquisto del classe 2000, considerato da Massimiliano Allegri il profilo perfetto per la propria formazione.

Stando a quanto rivelato a TMW Radio da Paolo Paganini, l’agente di Vlahovic avrebbe incontrato il direttore sportivo del Milan Igli Tare: “Sicuramente andrà via uno tra David e Vlahovic con il canadese che ha maggiori probabilità di salutare. Spalletti si è molto esposto in favore di Vlahovic, ma il procuratore ha incontrato in più di un’occasione Igli Tare“.

Oltre al Milan resta vivo anche l’interesse da parte del Bayern Monaco, pronto a fare un tentativo per il centravanti della formazione bianconera che potrebbe arrivare a costo zero.