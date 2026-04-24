Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Incontro tra il Milan e l’agente di Vlahovic, i rossoneri spingono per il serbo

Foto dell'autore

Dusan Vlahovic si avvicina al Milan in vista della prossima stagione con il centravanti serbo che è in scadenza di contratto a giugno e le trattative per il rinnovo con la Juventus che si sono fermate.

Dusan Vlahovic
Il Milan continua a seguire Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle scorse settimane si era parlato di un rinnovo di Vlahovic con la Juventus sempre più vicino, ma le trattative tra le parti avrebbero avuto un brusco rallentamento, con il Milan che è tornato a sperare nell’acquisto del classe 2000, considerato da Massimiliano Allegri il profilo perfetto per la propria formazione.

Stando a quanto rivelato a TMW Radio da Paolo Paganini, l’agente di Vlahovic avrebbe incontrato il direttore sportivo del Milan Igli Tare: “Sicuramente andrà via uno tra David e Vlahovic con il canadese che ha maggiori probabilità di salutare. Spalletti si è molto esposto in favore di Vlahovic, ma il procuratore ha incontrato in più di un’occasione Igli Tare“.

Oltre al Milan resta vivo anche l’interesse da parte del Bayern Monaco, pronto a fare un tentativo per il centravanti della formazione bianconera che potrebbe arrivare a costo zero.

1289

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU