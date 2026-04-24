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Juventus, Spalletti trema per Yildiz in vista di San Siro. Si rivede Vlahovic

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Il numero dieci turco rischia di non esserci dal primo minuto nel posticipo di domenica sera col Milan 

Luciano Spalletti sorride a metà a due giorni dal big match del ‘Meazza’ tra la Juventus e il Milan. Kenan Yildiz ha lavorato ancora a parte alla Continassa e la sua presenza dal 1’ contro i rossoneri è in forte dubbio.

Juventus, le condizioni di Yildiz
Yildiz a rischio per il Milan (Ansa) – Calciomercato.it

Il numero dieci dovrebbe rientrare domani in gruppo alla vigilia della sfida, ma non è al meglio della condizione a causa dell’infiammazione al ginocchio che si porta dietro ormai da diversi mesi. Yildiz potrebbe partire dalla panchina come successo nell’ultima gara col Bologna ed entrare poi a partita in corso a San Siro.

Milan-Juve: Yildiz a rischio, torna Thuram dal 1’

Al posto di Yildiz ci sarebbe spazio quindi per Boga, con Jonathan David (tornato al gol domenica scorsa) a guidare l’attacco bianconero.

Juventus, le condizioni di Vlahovic e Thuram
Vlahovic e Thuram (Ansa) – Calciomercato.it

In compenso la Juve ritrova Holm, Adzic, Perin e Thuram, che si sono allenati regolarmente in gruppo nella seduta odierna alla Continassa. Il centrocampista francese è destinato a partire titolare domenica sera, in coppia con capitan Locatelli nel reparto mediano. 

Si è rivisto parzialmente con la squadra anche Vlahovic, che difficilmente però sarà disponibile per la partitissima con il Milan. Lo staff medico e Spalletti predicano prudenza per il serbo, che punta alla convocazione col Verona. Domani nella conferenza della vigilia non interverrà il tecnico, ma sarà Bremer a parlare con i giornalisti. 

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