Juventus, Spalletti trema per Yildiz in vista di San Siro. Si rivede Vlahovic

Il numero dieci turco rischia di non esserci dal primo minuto nel posticipo di domenica sera col Milan

Luciano Spalletti sorride a metà a due giorni dal big match del ‘Meazza’ tra la Juventus e il Milan. Kenan Yildiz ha lavorato ancora a parte alla Continassa e la sua presenza dal 1’ contro i rossoneri è in forte dubbio.

Il numero dieci dovrebbe rientrare domani in gruppo alla vigilia della sfida, ma non è al meglio della condizione a causa dell’infiammazione al ginocchio che si porta dietro ormai da diversi mesi. Yildiz potrebbe partire dalla panchina come successo nell’ultima gara col Bologna ed entrare poi a partita in corso a San Siro.

Milan-Juve: Yildiz a rischio, torna Thuram dal 1’

Al posto di Yildiz ci sarebbe spazio quindi per Boga, con Jonathan David (tornato al gol domenica scorsa) a guidare l’attacco bianconero.

In compenso la Juve ritrova Holm, Adzic, Perin e Thuram, che si sono allenati regolarmente in gruppo nella seduta odierna alla Continassa. Il centrocampista francese è destinato a partire titolare domenica sera, in coppia con capitan Locatelli nel reparto mediano.

Si è rivisto parzialmente con la squadra anche Vlahovic, che difficilmente però sarà disponibile per la partitissima con il Milan. Lo staff medico e Spalletti predicano prudenza per il serbo, che punta alla convocazione col Verona. Domani nella conferenza della vigilia non interverrà il tecnico, ma sarà Bremer a parlare con i giornalisti.