La finale di Coppa Italia e poi l’addio: per Sarri è già pronta una nuova panchina in Serie A

Conquistata la finale di Coppa Italia con la sua Lazio dove affronterà l’Inter pronta a festeggiare lo scudetto, Maurizio Sarri è pronto a cambiare panchina per il prossimo campionato con un club che appare pronto a metterlo sotto contratto.
Il nome di Maurizio Sarri starebbe diventando sempre più concreto per il Bologna in vista della prossima stagione con l’allenatore della Lazio pronto a dire addio alla formazione capitolina per via delle divergenze di vedute con la proprietà biancoceleste.
Una volta terminata la stagione dovrebbe concludersi la sua avventura in biancoceleste con il Bologna che, per diversi motivi, lo avrebbe messo in cima alla lista per il dopo Italiano. L’avventura dell’ex tecnico della Fiorentina in rossoblu appare giunta vicina al termine con gli emiliani che starebbero studiando le opzioni per il futuro. Piace molto Daniele De Rossi, ma il Genoa non vorrebbe liberarlo, tenendolo almeno un’altra stagione.
Da escludere il sogno Farioli, blindatissimo dal Porto, mentre Fabio Grosso appare destinato alla Fiorentina con Paratici sicuro di volergli affidare il nuovo progetto tecnico dei viola.