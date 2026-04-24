Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La finale di Coppa Italia e poi l’addio: per Sarri è già pronta una nuova panchina in Serie A

Foto dell'autore

Conquistata la finale di Coppa Italia con la sua Lazio dove affronterà l’Inter pronta a festeggiare lo scudetto, Maurizio Sarri è pronto a cambiare panchina per il prossimo campionato con un club che appare pronto a metterlo sotto contratto.

Maurizio Sarri
Maurizio Sarri verso una nuova squadra italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il nome di Maurizio Sarri starebbe diventando sempre più concreto per il Bologna in vista della prossima stagione con l’allenatore della Lazio pronto a dire addio alla formazione capitolina per via delle divergenze di vedute con la proprietà biancoceleste.

Una volta terminata la stagione dovrebbe concludersi la sua avventura in biancoceleste con il Bologna che, per diversi motivi, lo avrebbe messo in cima alla lista per il dopo Italiano. L’avventura dell’ex tecnico della Fiorentina in rossoblu appare giunta vicina al termine con gli emiliani che starebbero studiando le opzioni per il futuro. Piace molto Daniele De Rossi, ma il Genoa non vorrebbe liberarlo, tenendolo almeno un’altra stagione.

Da escludere il sogno Farioli, blindatissimo dal Porto, mentre Fabio Grosso appare destinato alla Fiorentina con Paratici sicuro di volergli affidare il nuovo progetto tecnico dei viola.

1290

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU