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Bologna su De Rossi per la panchina: tentativo in caso di addio di Italiano | CM

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Il Bologna sta valutando le ipotesi per la panchina in caso di addio di Vincenzo Italiano per la prossima stagione e, tra queste, ci sarebbe quella che porta a Daniele De Rossi del Genoa.

Daniele De Rossi
De Rossi nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attuale allenatore del Grifone sta facendo molto bene in Liguria, portando la squadra ad una salvezza tranquilla dopo aver preso Vasquez e soci in una posizione di classifica molto complicata.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna avrebbe inserito il suo nome tra i preferiti in caso di addio di Vincenzo Italiano con il tecnico dei rossoblu che, senza coppe europee, potrebbe chiudere la sua avventura in Emilia con un anno di anticipo rispetto alla fine del contratto prevista per il 2027.

Il contratto di De Rossi con il Genoa si rinnoverà per altre due stagioni al matematico raggiungimento della salvezza e i rossoblu non sembrano intenzionati a farne a meno. Gli altri nomi sul taccuino di Sartori e Di Vaio per la guida tecnica della squadra sono quelli di Fabio Grosso (cercato anche dalla Fiorentina) e di Maurizio Sarri, pronto a salutare la Lazio. Difficile, ma non impossibile, un ritorno di Thiago Motta che, però, non si è lasciato benissimo con la proprietà del club.

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