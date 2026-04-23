Operazione a sorpresa della Juve: Donnarumma lo ‘spinge’ a Torino

Ma il prescelto di Spalletti è un altro

Non è un mistero, non lo è per noi da mesi: Spalletti vuole anche un nuovo portiere per la sua Juve. Il sogno è Alisson del Liverpool, che ha appena esercitato l’opzione rinnovo.

L’operazione non è impossibile, a patto che il club bianconero faccia uno sforzo importante soprattutto lato ingaggio. Per la porta si fanno ovviamente anche altri nomi, l’ultimo in ordine di uscita è sorprendente.

Si tratta di James Trafford, 23enne inglese che l’estate scorsa ha fatto ritorno al Manchester City. Per riportarlo a casa, dopo l’eccellente annata al Burnley, i ‘Citizens’ hanno investito 31 milioni di euro. Noccioline per loro, che sembravano credere molto in lui.

Solo che a fine mercato hanno preso Donnarumma, nel frattempo scaricato anche pubblicamente dal PSG, togliendo a Trafford la possibilità di diventare il numero uno della squadra. Infatti il classe 2002 è rimasto nelle retrovie, pressochè stabilmente in panchina.

Guardiola gli ha concesso il posto fisso nelle gare di Coppa, FA Cup ed EFL, comunque poco per un ragazzo che aveva rifiutato la corte e un posto fisso al Newcastle pur di tornare al City. Giustamente ora medita l’addio, un altro, poiché non intenzionato a passare un’altra stagione alle spalle di Donnarumma.

Stando al ‘Daily Mail’ il suo futuro potrebbe essere ancora in Inghilterra, con Tottenham e Aston Villa sulle sue tracce, oppure nella nostra Serie A. Il famoso quotidiano inglese cita proprio la Juventus tra le sue possibili destinazioni.

“Nelle ultime settimane sta valutando la possibilità di prendere Trafford”, scrive. Ma Spalletti, ammesso che venga ascoltato davvero in sede di mercato, ha chiesto e confida di ottenere un portiere più esperto e pronto. Alisson, lo ripetiamo, se fosse possibile…