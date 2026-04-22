Dal Paris Saint-Germain alla Juve, c’è la conferma in diretta

Grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco l’ultimissima idea.

Domenica sera, la Juventus farà visita al Milan nel big match della 34esima giornata di Serie A: con una vittoria, i bianconeri raggiungerebbero proprio la squadra allenata da Max Allegri a 66 punti in una volata salvezza che si preannuncia davvero scoppiettante e aperta a qualsiasi tipo di epilogo.

Juve sempre molto attenta anche alle dinamiche di calciomercato in vista del prossimo anno e pronta a sfruttare qualsiasi tipo di occasione. Una di queste potrebbe arrivare dalla Francia come confermato dall’ex difensore francese di Bordeaux e Siviglia, Benoit Tremoulinas, a “L’Equipe TV”: “Vedo Chevalier in un club come la Juventus. I bianconeri sono un livello sotto il PSG, ma nonostante tutto restano un grandissimo club. Penso che la Juventus possa essere la società giusta per rimettersi in carreggiata e puntare in alto“. Sarò davvero Lucas Chevalier il nuovo portiere della Juventus targata 2026/2027? Lo scopriremo molto presto…