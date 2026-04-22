Thiago Motta nel mirino della Fiorentina, i viola puntano sull’ex Juventus | CM

Thiago Motta potrebbe tornare ad allenare in vista della prossima stagione con l’italo-brasiliano, ancora sotto contratto con la Juventus, che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’allenatore ancora sotto contratto con la Juventus fino al giugno del 2027, sarebbe una delle opzioni più calde per quello che riguarda il futuro della panchina della Fiorentina. Fabio Paratici è alla ricerca di un allenatore che possa dare vita a un nuovo progetto per il prossimo campionato e quello dell’ex Bologna è un profilo che piace.

Al momento non ci sarebbero ancora scelte definitive, con la stessa posizione di Paolo Vanoli che verrà valutata alla fine della stagione, anche in base a quelli che saranno i risultati delle ultime giornate. L’attuale tecnico dei viola ha fatto bene in questa stagione e potrebbe guadagnarsi la conferma. Altri due nomi sul taccuino dei toscani sono quelli di Fabio Grosso e Daniele De Rossi, attualmente sotto contratto con Sassuolo e Genoa.