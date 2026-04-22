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“Blitz per Bernardo Silva”: sfida tra grandi rivali, la Juve rischia di perderlo

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In Spagna sono certi: “Vuole il Barcellona”

Bernardo Silva è uno dei grandi desideri di Spalletti per la prossima stagione. La Juve ci lavora da tempo a quello che sarebbe un grande colpo a parametro zero, tuttavia le ultime indiscrezioni di calciomercato confermano quanto sia tutt’altro che certo l’approdo del portoghese a Torino.

Grafica blitz per Bernardo Silva
Juve, colpo a rischio: “Blitz in Inghilterra per Bernardo Silva” (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

In Spagna, vale a dire ‘El Chiringuito’, sostengono a gran voce come il 31enne punti a trasferirsi al Barcellona. Vestire la maglia blaugrana sarebbe il sogno del classe ’94 che a giugno, dopo nove stagioni ricche di successi, dirà addio al Manchester City. Ufficialmente lo ha già fatto con una lunga lettera sui social.

Al momento Bernardo Silva non sembra però essere una priorità del club di Laporta. Lo è Bastoni, col quale ci sarebbe già un accordo di massima, lo è una grande punta: in cima alla lista dei catalani c’è Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, che li ha appena sbattuti fuori dalla Champions.

Blitz del Fenerbahce per Bernardo Silva

Il campione portoghese è invece uno dei grandi obiettivi delle due acerrime rivali, Fenerbahce e Galatasaray. Stando a ‘Fotomac’, dopo lo scontro al vertice proprio coi giallorossi, il Ds dei gialloblù Devin Ozek e il responsabile della sezione calcio Ertan Torunogulları “si recheranno in Inghilterra – a Manchester, ndr – per incontarsi con l’agente di Silva“.

Per la fonte turca, i dirigenti del Fenerbahce intendono proporre “un ingaggio superiore a quello offerto dal Galatasaray”.

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