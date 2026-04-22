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Futuro Gasperini, le ultime in casa Roma sul futuro della panchina | CM

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Gli ultimi risultati deludenti della Roma, affiancati dalle parole di Claudio Ranieri e qualche tensione con Gasperini, stanno mettendo in forte dubbio quello che è il progetto tecnico della squadra giallorossa.

Gian Piero Gasperini
Posizione di Gasperini a rischio in casa Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il futuro dell’allenatore dei capitolini appare in dubbio e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la posizione di Claudio Ranieri all’interno della società giallorossa sarebbe decisamente salda, appoggiata in pieno dai Friedkin, proprietari della Roma. Gli stessi avrebbero condiviso il pensiero espresso di recente da Claudio Ranieri nei confronti del progetto giallorosso e starebbero facendo le proprie valutazioni sul destino di Gian Piero Gasperini.

La proprietà della Roma non avrebbe appoggiato i contatti esterni alla società da parte dell’allenatore che, in più di un’occasione ha anche criticato le scelte di mercato della società in questa stagione.

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