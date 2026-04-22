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Juventus, Vlahovic e l’intreccio con Lewandowski: “È il piano B per l’attacco”

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Rimane incerto il destino alla Juve del centravanti serbo, che senza rinnovo si libererebbe a parametro zero dalla ‘Vecchia Signora’

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta in bilico. Il centravanti serbo è in scadenza con i bianconeri e ancora non ci sono stati passi sostanziali verso un rinnovo del contratto.

Juventus, le ultime sul futuro di Vlahovic
Vlahovic nei radar del Barcellona (Ansa) – Calciomercato.it

Nelle ultime settimane è arrivata l’apertura da entrambe le parti a trattare sulla possibile permanenza a Torino del numero nove, al momento fermo nuovamente per infortunio e che salterà anche il big match di domenica a San Siro contro il Milan. Proprio i rossoneri in Serie A seguono gli scenari su Vlahovic, mentre fuori dall’Italia finora non sono pervenute offerte concrete.

La Juve rimane ferma sulla sua posizione: sul tavolo c’è un prolungamento breve (2 anni con opzione) e un ingaggio fisso da 5-6 milioni netti a stagione. 

Calciomercato Juve, il Barcellona resta alla finestra per Vlahovic

Praticamente la metà dello stipendio attuale di Vlahovic, che fino al 30 giugno percepirà 12 milioni di euro dalla ‘Vecchia Signora’. La trattativa per il rinnovo prosegue e l’incontro decisivo – come ribadito più volte dal CEO Comolli – andrà in scena a fine campionato.

La scelta di Spalletti su Vlahovic
Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Dall’estero negli ultimi mesi è scemato l’interesse del Bayern Monaco e dalla Premier League, mentre rimane alla finestra il Barcellona che è alle prese con il rebus legato al futuro di Lewandowski, quest’ultimo seguito proprio dalla Juventus in caso d’addio ai blaugrana. Vlahovic figura nella lista del Barça per l’attacco, ma sarebbe solo il piano B del Ds Deco come rivelato in Spagna dal giornalista José Alvarez del ‘Chiringuito TV’.

L’obiettivo prioritario dei catalani nel reparto offensivo è infatti Julian Alvarez, giustiziere della squadra di Flick in Champions League con la maglia dell’Atletico Madrid. 

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