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Scambio super tra Napoli e Atalanta, coinvolto Scamacca: i dettagli | CM

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Il club azzurro e quello nerazzurro potrebbero rendersi protagonisti di un affare pazzesco in estate: le ultimissime. 

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 21:00, l’Atalanta di Palladino ospita la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: si parte dal 2-2 della gara di andata, con i nerazzurri che ora vogliono sfruttare il fattore campo per raggiungere l’Inter in finale.

Entrambe le squadre attraversano un buon momento di forma: la Dea ha pareggiato in trasferta con la Roma nell’ultimo turno, mentre la squadra allenata da Maurizio Sarri si è imposta addirittura a Napoli. I presupposti per assistere ad un grande match, insomma, ci sono tutti.

Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Una clamorosa indiscrezione di calciomercato, intanto, scuote l’Atalanta a poche ore dalla gara. Gianluca Scamacca – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione – sarebbe infatti finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione: Antonio Conte apprezza tantissimo il 27enne originario di Roma e la dirigenza azzurra avrebbe intenzione di proporre alla Dea uno scambio con Lorenzo Lucca, pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza di certo non esaltante al Nottingham Forest.

Un affare davvero sorprendente che rischia di stravolgere il reparto offensivo di Napoli e Atalanta: chi ci guadagnerebbe secondo voi da questo scambio?

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