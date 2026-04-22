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Napoli, Maresca al posto di Conte in panchina: le ultimissime

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Colpo di scena in casa Napoli a cinque giornate dal termine del campionato: ecco cosa sta accadendo.

Mancano cinque turni al termine della stagione e c’è una ancora una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, ma in casa Napoli si ragiona già sulla questione panchina. Antonio Conte, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe fare le valigie in estate e accettare la corte della FIGC per tornare ad allenare la Nazionale italiana.

Enzo Maresca
Maresca (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio in virtù di questo, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe già al lavoro per non farsi trovare impreparato in caso di addio dell’ex Juve: secondo quanto evidenziato da ‘Tuttomercatoweb’, nei giorni scorsi i vertici societari del Napoli avrebbe avuto un contatto con Enzo Maresca per un eventuale post Conte.

Il 46enne originario di Pontecagnano Faiano piace anche al Manchester City per l’eventuale sostituzione di Pep Guardiola, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa ed è pronto a rilanciare. Come si concluderà questa vicenda? A guidare il Napoli 2026/2027 sarà ancora Conte o arriverà Maresca?

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