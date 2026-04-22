La Juventus mette nel mirino il Milan: le novità su Yildiz

La Juve sarà impegnata domenica sera nel posticipo di campionato a San Siro contro i rossoneri dell’ex Allegri

La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti e ha iniziato a preparare il big match di domenica prossima a San Siro con il Milan.

I bianconeri arrivano alla sfida contro il ‘Diavolo’ dell’ex Allegri dopo tre vittorie consecutive in campionato, che hanno permesso a Locatelli e compagni di allungare al quarto posto su Como e Roma. L’obiettivo Champions adesso è più vicino per la Juve, che in caso di successo al ‘Meazza’ potrebbe scalare un’ulteriore posizione agganciando proprio il Milan in classifica.

Milan-Juve, le ultime sulle condizioni di Yildiz e Thuram

Da verificare in casa bianconera le condizioni di Kenan Yildiz, sempre alle prese con l’infiammazione al ginocchio sinistro.

Il fantasista turco, partito dalla panchina nell’ultima gara col Bologna, verrà gestito anche nei prossimi giorni e Spalletti spera di averlo a disposizione fin dal primo minuto nell’incrocio con il Milan. Yildiz questa mattina ha svolto un lavoro personalizzato, al pari degli altri acciaccati Thuram e Holm.

Il numero dieci e il francese dovrebbero essere comunque disponibili per la partitissima di San Siro, mentre qualche dubbio in più permane sulla presenza del laterale svedese. Restano per il momento ai box i lungodegenti Vlahovic, Perin, Milik, Cabal e Adzic.