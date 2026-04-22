La Juventus mette nel mirino il Milan: le novità su Yildiz

La Juve sarà impegnata domenica sera nel posticipo di campionato a San Siro contro i rossoneri dell’ex Allegri
La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti e ha iniziato a preparare il big match di domenica prossima a San Siro con il Milan.
I bianconeri arrivano alla sfida contro il ‘Diavolo’ dell’ex Allegri dopo tre vittorie consecutive in campionato, che hanno permesso a Locatelli e compagni di allungare al quarto posto su Como e Roma. L’obiettivo Champions adesso è più vicino per la Juve, che in caso di successo al ‘Meazza’ potrebbe scalare un’ulteriore posizione agganciando proprio il Milan in classifica.
Milan-Juve, le ultime sulle condizioni di Yildiz e Thuram
Da verificare in casa bianconera le condizioni di Kenan Yildiz, sempre alle prese con l’infiammazione al ginocchio sinistro.
⚠️ #Juventus – Lavoro differenziato per #Yildiz, #Thuram e #Holm (oltre ai lungodegenti Vlahovic, Perin, Adzic, Cabal e Milik) alla ripresa degli allenamenti alla Continassa in vista del big match col #Milan 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/6wjjnXkeeA
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 22, 2026
Il fantasista turco, partito dalla panchina nell’ultima gara col Bologna, verrà gestito anche nei prossimi giorni e Spalletti spera di averlo a disposizione fin dal primo minuto nell’incrocio con il Milan. Yildiz questa mattina ha svolto un lavoro personalizzato, al pari degli altri acciaccati Thuram e Holm.
Il numero dieci e il francese dovrebbero essere comunque disponibili per la partitissima di San Siro, mentre qualche dubbio in più permane sulla presenza del laterale svedese. Restano per il momento ai box i lungodegenti Vlahovic, Perin, Milik, Cabal e Adzic.