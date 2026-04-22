Milan-Goretzka: annuncio in diretta e tifosi rossoneri in festa

Leon Goretzka sembra essere sempre più vicino al Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista tedesco che è un obiettivo della formazione di Massimiliano Allegri.

Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, Leon Goretzka appare più vicino al Milan per la prossima stagione.

Il giornalista Sky ha così espresso il suo punto di vista sul futuro del calciatore della nazionale tedesca: “Un giocatore esperto che va in scadenza il 30 giugno è Leon Goretzka e su di lui si sono mossi Milan e Juventus già nelle settimane scorse. Quello che posso dire è che il Milan sta spingendo tanto, avanza per lui e vuole migliorare un centrocampo che è già forte”.

“Chiaro che fino a quando non c’è la firma è sempre meglio essere prudenti considerato il giocatore di cui si sta parlando. Il Milan, però, al momento è la squadra che è più avanti rispetto alle altre per il tedesco ed è un segnale anche sulla continuità con Allegri che dovrebbe restare alla guida della squadra”.