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PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Lazio: Motta eroe, Sarri in finale

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Voti, top e flop della sfida del New Balance Arena, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

L’Atalanta si impone nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, batte la Lazio alla New Balance Arena e si aggiudica la qualificazione per l’atto conclusivo della coppa nazionale. Nella finalissima i nerazzurri affronteranno allo stadio Olimpico di Roma l’Inter di Christian Chivu, che ieri in rimonta ha battuto il Como in una sfida dalle mille emozioni.

PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Lazio: Motta eroe, Sarri in finale- calciomercato.it – Ansa Foto

Come accaduto nella gara d’andata, anche stasera il vantaggio della Lazio dura poco più di un minuto: dopo il gol di Romagnoli (su corner di Zaccagni) arriva immediato il pareggio dei nerazzurri con Pasalic. Un gol che manda le due squadre ai tempi supplementari. Nell’extra time i nerazzurri si vedono annullare un gol (il secondo della gara) di Raspadori, per fuorigioco di Zappacosta, poi le due difese riescono ad annullare gli attaccanti avversari. La sfida si conclude ai rigori: Motta ne respinge quattro e manda la Lazio in finale

 

Top e Flop Atalanta-Lazio

ATALANTA

Top

Pasalic: Entra nel momento più delicato della partita: segna il gol del pareggio, poi salva su Noslin, che calcia a colpo sicuro dall’interno dell’area di rigore. Sbaglia dagli undici metri, ma è ion buona compagnia

Flop

Kolasinac: Soffre Cancellieri: si prende un giallo nel primo tempo entrando in ritardo sull’esterno biancoceleste. Regala sempre segnali di sofferenza.

Djimsiti: Si fa anticipare in modo troppo netto da Romagnoli in occasione del gol.

LAZIO 

Top 

Motta: Eccezionale: quattro rigori respinti dal dischetto: trascina la Lazio in finale. Un muro invalicabile. Una notte incredibile. E’ l’eroe della notte biancoceleste: nel corso della gara, toglie dall’incrocio dei pali un colpo di testa di Scamacca. Preludio ai miracoli dal dischetto.

Gila: Una gara d’autore: bravo nell’anticipo, attento su Krstovic e in ripartenza. Fermato da un problema fisico: la sua assenza si fa sentire.

Flop

Zaccagni: Sarri gli affida la fascia sinistra: non riesce a incidere e commette qualche errore di troppo.

Atalanta-Lazio, il tabellino

Il tabellino della sfida Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno della Coppa Italia

Atalanta-Lazio 2-3 (1-1 dopo tempi regolamentari e supplementari)

MARCATORI: 84′ Romagnoli (L), 86′ Pasalic (A).

SEQUENZA RIGORI: Raspadori segnato (A), Nuno Tavares parato (L), Scamacca parato (A), Cataldi palo (L), Zappacosta parato (A), Isaksen segnato (L), Pasalic parato (A), Taylor segnato (L), De Ketelaere parato (A).

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (94′ Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (71′ Kossounou); Zappacosta, de Roon (71′ Pasalic), Ederson, Bernasconi (56′ Bellanova); De Ketelaere, Zalewski (71′ Raspadori); Krstovic (89′ Scamacca). All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (67′ Lazzari), Gila (77′ Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (77′ Dele-Bashiru), Patric (84′ Cataldi), Taylor; Cancellieri (66′ Isaksen), Noslin, Zaccagni (102′ Pedro). All. Sarri.

ARBITRO: Colombo.

AMMONITI: Kolasinac (A), Cancellieri (L), Palladino (A), Sarri (L), Scamacca (A), Lazzari (L).

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