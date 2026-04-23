Juve beffata, assalto della Roma: affare da 25 milioni

Pessime notizie per la Juventus in ottica mercato: l’assalto della Roma rischia di rimescolare le carte.

Ci risiamo. Juve e Roma, dopo il grande testa a testa per la qualificazione alla prossima Champions League, tornano a sfidarsi questa volta sul calciomercato. Entrambe le squadre sono molto interessate al profilo di Kerim Alajbegovic, attaccante 18 enne della nazionale bosniaca e del Bayer Leverkusen, che ha attirato su di sé le mire dei principali club europei.

La Juve valuta con grande attenzione il talento classe 2007, ma ora la Roma sembrerebbe essere in vantaggio nella corsa ad Alajbegovic: lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza capitolina avrebbe intenzione di offrire un contratto da 1 milione di euro a stagione con ingaggio a salire per anticipare la concorrenza.

Attenzione, però, alle richieste del Bayer Leverkusen che continua a chiedere almeno 25 milioni di euro per liberare Alajbegovic la prossima estate: chi la spunterà alla fine?