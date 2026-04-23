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Juve beffata, assalto della Roma: affare da 25 milioni

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Pessime notizie per la Juventus in ottica mercato: l’assalto della Roma rischia di rimescolare le carte. 

Ci risiamo. Juve e Roma, dopo il grande testa a testa per la qualificazione alla prossima Champions League, tornano a sfidarsi questa volta sul calciomercato. Entrambe le squadre sono molto interessate al profilo di Kerim Alajbegovic, attaccante 18 enne della nazionale bosniaca e del Bayer Leverkusen, che ha attirato su di sé le mire dei principali club europei.

Juventus, Spalletti perde Cabal
Luciano Spalletti, (Ansa) – Calciomercato.it

La Juve valuta con grande attenzione il talento classe 2007, ma ora la Roma sembrerebbe essere in vantaggio nella corsa ad Alajbegovic: lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza capitolina avrebbe intenzione di offrire un contratto da 1 milione di euro a stagione con ingaggio a salire per anticipare la concorrenza.

Attenzione, però, alle richieste del Bayer Leverkusen che continua a chiedere almeno 25 milioni di euro per liberare Alajbegovic la prossima estate: chi la spunterà alla fine?

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