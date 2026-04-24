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L’Inter a Monza per Massolin: le mosse sul futuro e l’intreccio con Muharemovic | VIDEO CM

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Il vice Ds nerazzurro Baccin presente per la sfida dell’U-Power Stadium tra i brianzoli e il Modena per seguire il centrocampista francese

Tappa nella vicina Monza per l’Inter. La dirigenza nerazzurra è sempre più vicina allo scudetto, ma allo stesso tempo sta pianificando le strategie di mercato per la finestra estiva. 

Inter, Baccin segue Massolin
Dario Baccin, vice Ds dell’Inter – Calciomercato.it

Il vice Ds Dario Baccin – come raccolto da Calciomercato.it – è presenti questa sera all’U-Power Stadium per la sfida tra i padroni di casa e il Modena per seguire Yanis Massolin. Il talento francese è stato acquistato dall’Inter lo scorso gennaio e lasciato in prestito alla formazione emiliana.

l club nerazzurro continua comunque a seguirlo da vicino e a monitorare la crescita del centrocampista classe 2002, protagonista di una stagione positiva finora con la casacca del Modena.

Calciomercato Inter: nei radar di Baccin anche Tonoli, Dellavalle e Wiafe

L’Inter deciderà strada facendo il destino di Massolin, che piace a diverse società di Serie A in vista del prossimo campionato.

Tra queste ci sono Bologna e Sassuolo, con la dirigenza di Viale della Liberazione che potrebbe inserire il giocatore nell’operazione con i neroverdi per Muharemovic. Un’altra pista da tenere d’occhio sarebbe l’Udinese nell’eventualità di un affondo per Solet. 

Per Massolin si valuta un possibile prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità e proseguire nel percorso di maturazione, con l’Inter che tra parte fissa e bonus ha investito circa 5 milioni di euro per il cartellino della duttile mezzala (contratto fino al 2030).

Insieme al francese l’attenzione di Baccin nelle file del Modena si concentrerà anche sui difensori Tonoli (23 anni) e Dellavalle (21enne di proprietà del Torino), oltre al baby centrocampista classe 2008 Wiafe.

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