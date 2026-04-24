PAGELLE e TABELLINO Monza-Modena 1-0: ‘golazo’ Birindelli, Ambrosino delude

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie B. Decisiva la prodezza del laterale brianzolo

Il Monza non sbaglia e grazie all’eurogol di Birindelli stende il Modena nell’anticipo della 36° giornata di Serie B.

Continua la corsa promozione della squadra di Bianco, che conquista tre punti di capitale importanza per il salto di categoria. A decidere la sfida dell’U-Power Stadium l’acrobazia di Birindelli, a segno al 28’ della prima frazione. Il Modena si sveglia nella ripresa, ma Ambrosino (deludente) sbatte su Thiam. Nel Monza sugli scudi anche Delli Carri, mentre non si accende Cutrone. L’atteso Massolin non brilla, con il francese seguito in tribuna dal vice Ds dell’Inter Baccin.

Pagelle, Top e Flop di Monza-Modena: muro Delli Carri, Massolin non brilla

MONZA

TOP: Birindelli 7,5 – La prodezza del figlio d’arte sblocca la partita, strappando gli applausi dell’ex Brianteo. Gol di pregevole fattura: la volée del laterale brianzolo non lascia scampo a Pezzolato. Quinto centro stagionale (pesantissimo per la corsa promozione) e solito su e giù per la fascia. Pendolino.

FLOP: Cutrone 5,5 – Per una volta non fa la voce grossa e questa è già una notizia. Serata poco brillante per il numero dieci di casa, che non trova lo spunto delle giornate migliori. A Genova una settimana fa aveva fatto la differenza, oggi invece anonimo.

Thiam 7

Ravanelli 6,5

Delli Carri 7

Carboni 6,5

Bakoune 6

Obiang 6

Pessina 6,5

Birindelli 7,5

Colpani 6 (56′ Hernani 6)

Cutrone 5,5 (70′ Mota 6)

Petagna 6,5 (56′ Caso 6)

All. Bianco 7

MODENA

TOP: Pezzolato 6,5 – Con il duo d’attacco in ombra e Massolin a corrente alternata, la formazione di Sottil punge solo nella ripresa dalle parti di Thiam. Ci pensa Pezzolato con un paio di interventi a tenere a galla gli ospiti, che alla fine escono però a mani vuote dall’U-Power Stadium.

FLOP: Ambrosino 4,5 – Il talento del Napoli (in prestito ai ‘Canarini’) fatica a trovare la zampata vincente, chiuso nella morsa di Delli Carri e Ravanelli. Gli arrivano pochi rifornimenti, ma il numero 10 ci mette anche del suo facendosi ipnotizzare da Thiam sull’assist di De Luca. All’asciutto.

Pezzolato 6,5

Tonoli 5 (46′ Nieling 5,5)

Nador 5,5

Dellavalle 6

Beyuku 5 (66′ Zampano 6)

Massolin 5,5

Gerli 6

Wiafe 5,5 (56′ Pyyhtia 5,5)

Zanimacchia 5,5 (78′ Cotali SV)

Ambrosino 4,5 (66′ Pedro Mendes 5)

De Luca 5,5

All. Sottil 5,5

ARBITRO: Dionisi 6,5

Serie B, il tabellino di Monza-Modena: Birindelli fa esultare Bianco

Il Monza conquista tre punti pesantissimi per la lotta promozione e aggancia momentaneamente il Venezia in testa alla classifica, staccando il Frosinone in attesa del match dei ciociari contro la Carrarese. Il ‘golazo’ di Birindelli fa esultare Bianco e l’U-Power Stadium, con i brianzoli attesi la prossima settimana dalla trasferta di Mantova per continuare a segnare l’immediato ritorno in Serie A.

MONZA-MODENA 1-0

27′ Birindelli

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Obiang, Pessina, Birindelli; Colpani (56′ Hernani), Cutrone (70′ Mota); Petagna (56′ Caso). A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Forson, Keita, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Mout. Allenatore: Bianco

Modena (3-5-2): Pezzolato; Tonoli (46′ Nieling), Nador, Dellavalle; Beyeku (66′ Zampano), Wyafe (56′ Pyyhtia), Gerli, Massolin, Zanimacchia (78′ Cotali); De Luca, Ambrosino (66′ Pedro Mendes). A disposizione: Laidani, Bagheria, Colpo, Adorni, Cauz, Arnaboldi, Imputato. Allenatore: Sottil

Arbitro: Dionisi (sez. l’Aquila)

VAR: Pezzuto

Ammoniti: Tonoli (MOD), Nieling (MOD), Bakoune (MON)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 4′; presenti 8.039 spettatori (502 nel settore ospiti, incasso di 75.920 euro) per la sfida dell’U-Power Stadium