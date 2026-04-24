PAGELLE NAPOLI-CREMONESE 4-0: azzurri travolgono i grigiorossi

Voti, top e flop di Napoli-Cremonese, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A.
La gara si è giocata al Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 20.45 di oggi, 24 aprile 2026, una sfida importante per le due squadre alla ricerca di punti per consolidare le loro posizioni in classifica.
I padroni di casa partono fortissimo, pronti via la sblocca al terzo McTominay dialogando come solo i campioni sanno fare con un altro fuoriclasse, De Bruyne. Alla fine del primo tempo segna prima Hojlund e poi proprio De Bruyne con gli azzurri che chiudono dunque la pratica nei primi 45 minuti. Nella ripresa si unisce alla fiera del gol anche Alisson Santos. Nel finale McTominay sbaglia un calcio di rigore.
Voti Napoli
Ecco i voti del Napoli di Antonio Conte.
Milinkovic-Savic 7: sette di stima per l’assist che fa a Allison Santos per il quarto gol, poi non deve fare molto;
Olivera 6: gara solida senza sbavature e senza molto da fare; (53′ Beukema 6): fa il suo;
Rrahmani 7: in una famosa telecronaca dicevano “Rrahmani mangia il pollo con le mani” per come riesce con tranquillità sempre a fare il suo, impeccabile;
Buongiorno 6.5: dopo una stagione molto complessa cresce di gara in gara;
Politano 6.5: partita onesta sulla fascia, stavolta senza strafare anche perché non ce n’è bisogno. Suo l’assist per il 2-0 di Hojlund; (53′ Mazzocchi 6): senza infamia e senza lode;
McTominay 7: segna il gol che sblocca la partita praticamente subito, gioca una partita di quantità e qualità. Nel finale il rigore sbagliato non cambia il suo voto;
Lobotka 6.5: ordinato e attento come sempre, detta i tempi di gioco ai suoi; (54′ Gilmour 6): entra a giochi fatti;
Gutierrez 6.5: sulla corsia macina km e gioca con grande entusiasmo;
De Brunye 7: un gol e un assists in una delle sue migliori da quando è al Napoli; (75′ Elmas sv)
Alisson Santos 7: in costante crescita il talento arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona segna anche un gol su grande palla nientemeno che di Milinkovic-Savic;
Hojlund 6.5: segna e determina anche stasera; (61′ Giovane 6): entra e fa il minimo indispensabile in una gara praticamente già finita;
All.Conte 6.5: stravince dopo uno stop inatteso per i suoi, continua la cavalcata sperando di approfittare di un passo falso del Milan contro la Juventus domenica sera.
Voti Cremonese
Andiamo a leggere i voti della Cremonese di Marco Giampaolo.
Audero 5: le palle arrivano da tutte le parti e lui davvero ha poche colpe nonostante alcune scelte rivedibili;
Terracciano 5: soffre maledettamente dalla sua parte la frizzantezza di Alisson Santos, meglio nel secondo che nel primo tempo;
Baschirotto 4.5: perde ogni contrasto con Hojlund incappando in una serata da dimenticare;
Luperto 5: gara da rivedere per intensità e fisicità, prova a giocare palla quando si riparte da dietro; (61′ Folino 6): almeno ci mette voglia e determinazione anche se i risultati lasciano comunque a desiderare;
Pezzella 4.5: Politano lo salta spesso e così anche Mazzocchi quando prende il suo posto;
Floriani 5: sulla corsia mancina viene divorato da Gutierrez; (46′ Zerbin 6): leggermente meglio del compagno di squadra ma nemmeno poi così tanto;
Bondo 4: lento e prevedibile, non ci mette il solito dinamismo; (46′ Grassi 6): porta almeno un po’ di gamba;
Maleh 5: non riesce a mettere la sua solita qualità estraniandosi spesso dal gioco; (78′ Barberi sv)
Payero 4.5: gara totalmente impalpabile in cui prova, senza riuscirci, a essere a servizio della squadra;
Okereke 5: fuori dalla manovra non si vede mai e rimane negli spogliatoi; (46′ Vandeputte 5.5): cambia poco con il suo ingresso;
Bonazzoli 5: non pervenuto, non riesce a rispondere agli avversari ma non viene manco servito con le palle giuste;
All.Giampaolo 4: si poteva perdere, non così, e ora i suoi rischiano grosso.