Il 50% dell’operazione finirà nelle casse dei bianconeri

Tarik Muharemovic viaggia spedito in direzione Inter. I nerazzurri vogliono fare almeno un paio di difensori in vista della prossima stagione: uno di esperienza e un altro più giovane con prospettive future importanti. Appunto il bosniaco che lo scorso 31 marzo a Zenica, contro l’Italia di Gattuso nella drammatica finale playoff Mondiale, è risultato essere come uno dei migliori in campo.

Più fonti danno l’Inter molto avanti per il classe 2003 nato a Lubiana: si parla di accordo di massima già raggiunto tra il club nerazzurro e il suo entourage. E anche la trattativa col Sassuolo sarebbe già a buon punto, complici gli eccellenti rapporti tra Marotta e l’Ad neroverde Carnevali.

Insomma l’Inter ha messo la freccia, battendo una concorrenza che comprendeva anche club di Premier e Bundesliga. Le cifre dell’operazione potrebbero essere più basse del previsto: per ‘La Gazzetta dello Sport’ tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Muharemovic all’Inter: il 50% alla Juventus

Ricordiamo che il 50% sulla futura rivendita andrà alla Juventus, che prese Muharemovic nell’estate 2021 facendolo poi passare anche per la NextGen. L’estate scorsa la cessione al Sassuolo per ‘soli’ 2 milioni di euro, ma con garantito metà del ricavato dalla futura – ormai prossima – rivendita.