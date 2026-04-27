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Da Gabbia-David al mani di Carlos Augusto: la moviola di Serie A

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Proteste della Juventus contro il Milan e dubbi sul rigore concesso al Torino contro l’Inter

In attesa dei due posticipi di oggi, la 34esima giornata di Serie A ha già registrato diversi casi da moviola, a partire dal big match tra Milan e Juventus. I bianconeri si lamentano per il contatto tra Gabbia e David, che avviene appena fuori area di rigore. Non ci sono gli estremi per il DOGSO e quindi il cartellino rosso, ma Sozza non fischia nulla, sarebbe stato invece punizione e ammonizione.

Da Milan-Juve a Torino-Inter: i casi da moviola
Il rigore di Torino Inter (foto Ansa) – Calciomercato.it

Protesta anche l’Inter per il rigore assegnato da Mariani dopo On Field Review al Torino per il tocco di mano di Carlos Augusto. In effetti il braccio è fuori dalla figura e sopra la linea della spalla, anche se gli arriva da una giocata ravvicinata e inaspettata di Zapata. Nel primo tempo, invece, non è punibile l’altro tocco di mano di Coco in area granata.

Per quanto riguarda i match di sabato, giusto annullare il gol del Verona contro il Lecce: Edmundsson sposta il braccio di Falcone prima di colpire di testa. Troppo lieve, invece, la trattenuta di Wesley su Heggem in Bologna-Roma per portare al calcio di rigore per i felsinei. Infine venerdì Doveri fischia penalty al Napoli contro la Cremonese correttamente: il braccio di Grassi è fuori dalla figura.

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