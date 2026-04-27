Allegri ha in mente uno scambio a centrocampo: ecco chi parte per finanziare Goretzka

Leon Goretzka è l’obiettivo numero uno in casa Milan per quello che riguarda il centrocampo con la mezzala tedesca che piace molto a Massimiliano Allegri e potrebbe arrivare in rossonero a costo zero.

Il Milan, in questi ultimi giorni, sta cercando di stringere i tempi per assicurarsi il cartellino del classe 1995 per i prossimi tre anni anche se, di certo, non manca la concorrenza per il calciatore del Bayern Monaco.

L’idea dei rossoneri è quella di andare a inserire il nazionale tedesco nella propria rosa per il prossimo campionato andando a fargli spazio tramite la cessione di Youssouf Fofana. Il francese sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi, risultando spesso fondamentale per gli equilibri della squadra, ma peccando per quello che riguarda la zona gol.

Su Fofana c’è l‘interesse di diverse società, sia turche che di Premier League con il Milan che chiede circa 30 milioni di euro per l’ex Monaco, anche se l’affare potrebbe chiudersi positivamente anche sulla base di 25 milioni più bonus.