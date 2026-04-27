Le ultime novità sul futuro del tecnico salentino, legato al club azzurro fino a giugno 2027

È tutt’altro che certa la permanenza a Napoli di Antonio Conte. Nella sua carriera da allenatore, il salentino è rimasto più di due stagioni (tre in tutto, andandose all’inizio della quarta) sulla stessa panchina solo alla Juventus. Altrove è sempre durato al massimo un paio d’anni.

Sarà fondamentale il vertice, atteso a fine stagione o poco prima, tra lo stesso Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, senza dimenticare che il contratto scade a giugno 2027.

Conte si è proposto alla Nazionale, già guidata nel biennio 2014-2016, ma ad oggi non si sa ancora il nome del nuovo Presidente della FIGC. C’è aria di commissariamento dopo la bufera Rocchi che chiama in causa – oltre che l’Inter – la stessa Federazione.

Futuro Conte, spunta il ritorno al Chelsea

Se non dovesse rimane al Napoli, dove potrebbe andare Conte? Non escludendo l’anno sabbatico, che a 56 anni ci può anche stare dopo due anni comunque molto intensi, nelle ultime ore è emersa una pista che ha del clamoroso. In Inghilterra, precisamente il ‘Daily Express’, il nome di Conte è stato infatti accostato nientemeno che alla panchina del Chelsea.

Conte ha già guidato i ‘Blues’ dal 2016 al 2018, in pratica dopo l’Europeo chiuso con l’Italia ai quarti, vincendo una Premier e una FA Cup. L’addio ai londinesi fu tumultuoso e finì in tribunale: alla fine vinse l’allenatore leccese, con l’allora società di Abramovich che fu costretta a corrispondergli la bellezza di 11,3 milioni di euro come risarcimento per l’esonero.

Per la fonte britannica, dunque, Conte “è uno dei nomi candidati” alla sostituzione dell’esonerato Rosenior, il quale a sua volta aveva preso il posto del dimissionario Maresca. Il Chelsea di stampo americano è un gran caos – 5 Direttori sportivi e operazioni di mercato senza senso, perlomeno dal punto di vista sportivo – da cui un tecnico del livello di Conte dovrebbe stare alla larga. Certo, però lì pagano molto bene…