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Juve-Milan, svolta Lewandowski: “Se ne va dal Barcellona”

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Le ultime sul futuro del bomber polacco, nel mirino di bianconeri e rossoneri

Dalla sfida sul campo, terminata con uno 0-0 con prestazione modesta di entrambe le squadre, a quella almeno teorica sul mercato. Milan contro Juve per Robert Lewandowski: 38 anni il prossimo 21 agosto, ma ancora un bomber come pochi al mondo.

Grafica Lewandowski Juve Milan
Juve-Milan, svolta Lewandowski: “Se ne va dal Barcellona” (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Il polacco ha nelle gambe una se non due stagioni di ottimo livello. Nella nostra Serie A potrebbero diventare di eccellente livello. Fa gola anche perché si può prendere a costo zero. Il suo contratto con il Barcellona è ancora in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo.

Guillem Balague della ‘BBC’ è certo: “Lewandowski andrà via dal Barcellona”. Il motivo è presto detto: il club blaugrana vuole prendere un attaccante più giovane, il sogno è Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, anche se l’argentino ha una valutazione da oltre 120 milioni oggi – e forse pure domani – proibitiva per le finanze del Barcellona, il quale come noto punta a prendere anche Bastoni dell’Inter.

In attacco il Barça vorrebbe acquistare anche un altro attaccante, “un profilo sulla falsariga di Yamal e Raphinha”. In tal senso si fa il nome di Rafa Leao, sul quale i catalani potrebbero fiondarsi se decidessero di non riscattare Rashford.

Tornando a Lewandowski, di recente il suo agente Pini Zahavi sarebbe stato a Torino per incontrarsi coi dirigenti bianconeri. La Juve sarebbe più avanti del Milan, anche se le richieste di ingaggio del polacco – in aggiunta a bonus e commissioni – rimane il grande ostacolo. Se non in Serie A, il futuro dell’ex Bayern potrebbe essere in MLS.

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