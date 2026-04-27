Avvocato Croce: “Il Pm ritiene che ci sia una regia dietro questo e altri casi”

Non dall’esposto dell’ex arbitro Rocca, l’inchiesta sul designatore Rocchi partirebbe nel 2024, dopo Inter-Verona del 6 gennaio, quella della famosa gomitata di Bastoni a Duda non sanzionata nell’azione che terminò con il gol vittoria di Frattesi.

Fu una partita ricca di episodi, l’ultimo nei secondi finali quando venne fischiato un rigore dubbio agli scaligeri per l’intervento di Darmian. Henry sbagliò però il penalty e l’allora squadra di Inzaghi si portò a casa 3 punti pesanti in chiave Scudetto.

Inchiesta Rocchi nasce da Inter-Verona del 6 gennaio 2024: “Bastoni-Duda, gli assistenti avrebbero dovuto chiamare l’on field review”

Dopo quella discussa Inter-Verona ci fu un altro esposto, stavolta dell’avvocato Michele Croce presente al ‘Meazza’ quel giorno in qualità di tifoso veronese:

“Andai allo stadio con i miei due ragazzi e rimanemmo colpiti da quello che successe in campo nei tempi di recupero – le sue parole a ‘Pressing – Quella stessa notta mi studiai il regolamento e capii che in quell’occasione gli assistenti al VAR avrebbero dovuto chiamare l’on field review e quindi chiamare l’arbitro in campo a verificare quello che era successo, la famosa gomitata di Bastoni al calciatore del Verona Duda e annullare il gol successivamente realizzato”.

Avvocato Croce: “Violazione norma penale, da gennaio 2024 cominciò il procedimento penale”

Per Croce, quella violazione del regolamento “determinò la violazione di una norma penale precisa, la 401 che prevede la frode sportiva, una frode che consiste nell’aver alterato l’andamento della partita e aver determinato un risultato diverso da quello che sarebbe avvenuto sportivamente. Feci una denuncia-querela, la depositai telematicamente in Tribunale a Milano. E da gennaio 2024 cominciò il procedimento penale, col pm Ascione che mise insieme i filoni di indagine, il mio e le altre partite di cui si parla oggi.

Nel mio esposto – conclude l’avvocato Croce – denunciai Di Vuolo e Nasca, VAR e AVAR” di Inter-Verona. “Ebbero la responsabilità penale in quel caso. Poi che ci sia Rocchi è perché il pm ha ritenuto che ci fosse una regia dietro questo e altri casi“.