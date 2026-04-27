Roma, clamorosa bocciatura da parte di Gasperini: ora è finita davvero

Colpo di scena a Roma dopo il prezioso successo ottenuto sul campo del Bologna: addio scontato a fine stagione.

La Roma torna a sorridere. I giallorossi vincono a Bologna al termine di una prestazione davvero importante e si riportano a 3 punti di distacco dal quarto posto della Juventus, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Un successo preziosissimo che arriva in un momento non proprio serenissimo nella Capitale, dopo il clamoroso addio di Claudio Ranieri.

Roma concentrata anche sul calciomercato e pronta a sfoltire la rosa: sono diversi i calciatori che non rientrano nei piano di Gian Piero Gasperini e tra questi rientra sicuramente Bryan Zaragoza, arrivato a gennaio in prestito dal Bayern Monaco con opzione di acquisto a a titolo definitivo a 13 milioni di euro.

Il 24enne spagnolo ha fin qui deluso e – secondo quanti evidenziato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano – la Roma avrebbe già deciso di non esercitare alcun riscatto al termine della stagione in corso. Testa ora al campo: c’è un quarto posto da conquistare da parte di Mancini e compagni e a quattro turni dal termine del campionato non sono più ammessi passi falsi.