Milan, ritorno inaspettato in estate: non ci sono più dubbi

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il Milan si appresta a riabbracciarlo la prossima estate.

La gara contro la Juventus non ha regalato tantissime emozioni, ma il pari ottenuto alla fine consente al Milan di avvicinarsi a grandi passi alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri sono al momento terzi in classifica, con 6 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dal Como quando mancano appena quattro giornate al termine del campionato.

Proprio al termine del campionato, farà quasi sicuramente ritorno a Milano Ismael Bennacer che si era trasferito la scorsa estate in prestito alla Dinamo Zagabria. Il centrocampista francese naturalizzato algerino classe ’97 non viene da una stagione esaltante in Croazia anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento e, dunque, farà ritorno al Milan: nell’accordo tra i due club era previsto un diritto di riscatto a favore della Dinamo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ma alla fine il club di Zagabria non eserciterà tale opzione e Bennacer tornerà in Italia dopo un anno.