Addio Milan per Fullkrug, spunta l’ipotesi Fiorentina per il futuro | CM

Il futuro di Niclas Fullkrug sarà sicuramente lontano dal Milan con il centravanti tedesco che non sarà riscattato dai rossoneri alla fine del campionato in corso.

Il cartellino di Niclas Fullkrug non sarà riscattato dal Milan che non appare intenzionato a versare i 5 milioni di euro pattuiti nelle casse del West Ham

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tra le squadre che si starebbero muovendo sulle tracce dell’attaccante classe 1993 ci sarebbe anche la Fiorentina di Fabio Paratici. Il direttore sportivo dei viola sarebbe pronto a fare un tentativo per provare a portare in Toscana l’esperto attaccante per il prossimo campionato andando a mettere in rosa un calciatore di esperienza.

Un affare che potrebbe andare in porto nel caso in cui la Fiorentina dovesse salutare sia Piccoli che Kean alla fine di questa Serie A con Fullkrug che farebbe da chioccia a un nuovo giovane attaccante per il prossimo campionato.