Dall’Inter al Milan: incontro e affare da (almeno) 50 milioni

Si preannunciano diverse novità per il Milan in vista della prossima stagione: Zlatan Ibrahimovic a caccia del nuovo centravanti

C’è aria di rivoluzione da diverse settimane al Milan in vista della prossima stagione e non solo in merito alla questione allenatore.

Ultime partite infatti in panchina per Stefano Pioli, con i rossoneri che questa sera ospiteranno il Cagliari a San Siro. Il tecnico parmense punterà su Giroud al centro dell’attacco, anche lui al passo d’addio e destinato a chiudere la carriera negli Stati Uniti. Il Milan è perciò a caccia anche di una punta di livello internazionale, in attesa prima che venga definita la scelta sul nuovo allenatore con Conceiçao che rimane in vantaggio sulla concorrenza. Il patorn Cardinale è pronto a un grande investimento in attacco per scaldare nuovamente la piazza rossonera, che anche stasera protesterà contro la società e la squadra dalle tribune del Meazza.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic in pressing su Sesko

Oltre a Zirkzee, l’altro nome che intriga il ‘Diavolo’ è certamente quello di Benjamin Sesko, già due anni fa sul taccuino dei rossoneri e l’anno scorso sondato anche dall’Inter dopo la partenza di Lukaku.

Non è passata inosservata la presenza negli ultimi giorni a Milano del suo agente Besanovic, che nelle scorse ore ha incontrato il sodalizio rossonero. Il Milan ha voluto capire i margini di manovra nella trattativa per il giovane sloveno, che ha una clausola di almeno 50 milioni di euro nel contratto con il Lipsia. Sesko è lusingato dal corteggiamento di Zlatan Ibrahimovic, peraltro suo idolo d’infanzia, ma non sarà certamente facile strapparlo al club tedesco. Alla prima stagione al Lipsia, il centravanti classe 2003 ex Salisburgo ha realizzato 16 reti in tutte le competizioni.