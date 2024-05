Milan, colpaccio in attacco: blitz a Milano dell’agente

Il club di Via Aldo Rossi è chiamato a sostituire Olivier Giroud, che a fine stagione lascerà i rossoneri per volare in MLS

A prescindere da chi sarà il sostituto di Pioli, nel prossimo calciomercato estivo il Milan dovrà per forza di cose prendere un attaccante vista la partenza di Giroud destinazione MLS. Al momento i nomi più ‘caldi’ sono essenzialmente due: Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko.

Entrambi sono costosissimi, perlomeno lato cartellino. Il Bologna valuta l’olandese circa 60 milioni di euro, mentre il Lipsia – proprietà Red Bull e una delle botteghe più care d’Europa – almeno 50.

C’è chi dice che lo sloveno non abbia alcuna una clausola, chi invece che sia salita da 50 a 65 milioni di euro. A tal proposito non vi sono certezze assolute. L’unica certezza è che per strapparlo ai tedeschi servirebbe un investimento significativo, ma alla portata dei rossoneri con un paio di cessioni. L’ostacolo principale è la concorrenza, in particolare della Premier.

Milan su Sesko: l’agente a Milano

Autore di 16 gol quest’anno, il classe 2003 è seguito già da qualche anno, con il suo agente i rapporti sono ottimi. Basanovic si incontrò anche con Maldini… E nelle scorse ore sarebbe stato proprio a Milano, come da storia Instagram che ha scatenato i tifosi milanisti sui social.

Lo stesso Basanovic non ha voluto commentare, ma non è escluso che possa aver avuto un summit con la dirigenza di via Aldo Rossi. Il mercato deve ufficialmente ancora iniziare, ma il grosso si imbastisce adesso.