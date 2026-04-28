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Ha stregato Milan e Roma: clausola da 50 milioni col Real Madrid

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Giallorossi e rossoneri sono entrati di prepotenza nella corsa al talentino spagnolo

In un mercato condizionato dalle esigenze di bilancio e dai paletti del fair play finanziario dell’UEFA, a livello di bilancio sono maggiormente ammortizzabili investimenti importanti su giovani prospetti, piuttosto che elargire maxi ingaggi ai calciatori a parametro zero.

Allegri, Gasperini e mister X
Ha stregato Milan e Roma: clausola da 50 milioni col Real Madrid (Foto generata con AI) – calciomercato.it

L’ultimo esempio in Italia è rappresentato da Robinio Vaz, acquistato per 20 milioni più bonus su input deciso e decisivo della famiglia Friedkin e pomo della discordia tra Gian Piero Gasperini e il binomio Massara-Ranieri. Nonostante abbia dato una fiducia totale a Gasp, la Roma continuerà a monitorare con attenzione il mercato dei giovani, come testimoniano anche le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna.

Secondo As, anche i giallorossi si sono iscritti alla corsa per Victor Valdepeñas. Dopo il debutto in prima squadra del 14 dicembre 2025, il Real Madrid ha premiato il giovane difensore con un aumento salariale, alzando la clausola rescissoria presente sul contratto (scadenza 2029) a oltre 50 milioni di euro.

Abile a giocare sia al centro della difesa che come terzino sinistro, il 19enne mancino è finito anche nei radar del Milan, ma le due squadre italiane dovranno vedersela con una nutrita concorrenza, composta anche da Arsenal, Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen Borussia Dortmund.

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