Roma, gli auguri della discordia: Totti sparisce ed è polemica

26/12/2016 13:36

ROMA AUGURI TOTTI / La tifoseria della Roma è sempre molto attenta alle 'mosse' della società giallorossa, come ben dimostra la polemica scatenata sul web dal post di auguri pubblicato sui social. Francesco Totti non è presente nell'immagine pubblicata per augurare ai tifosi un sereno Natale. Qualcosa d'involontario, probabilmente, che ha però sollevato un inatteso polverone, che si è riversato soprattutto su Spalletti, vero e proprio parafulmini quando si tratta del capitano giallorosso.

E' il suo volto a primeggiare sugli altri nell'immagine pubblicata dalla Roma e, dati i dissapori non così datati, qualcuno ha voluto vedere in tutto ciò un affronto al capitano della Roma per eccellenza. A dire il vero però Totti non è il solo a mancare, dal momento che risultano assenti anche Florenzi e Nainggolan. Cosa notata dai tifosi ma lasciata cadere in secondo piano.

L.I.