Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: sfida alla Roma per Forsberg. Ecco quanto costa

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

21/12/2016 10:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA FORSBERG / Il Lipsia è la grande sorpresa della prima parte della Bundesliga. Il club neopromosso è in testa al campionato tedesco alla pari con il Bayern Monaco in attesa dello scontro diretto di stasera e si candida a livello europeo a ripetere la favola del Leicester dello scorso anno. E' normale, quindi, che i giocatori più rappresentativi abbiano attirato l'attenzione dei top club su di loro. Tra questi c'è sicuramente Emil Forsberg, 25enne esterno di centrocampo svedese che può agire da ala in un 4-3-3 ed i cui numeri sono impressionanti: con 5 gol e 9 assist vincenti, l'ex Malmoe vanta il primato di centrocampista statisticamente più incisivo non solo in Germania ma in tutta Europa. Inoltre è stato inserito per cinque volte (nessuno come lui) nella top 11 della settimana della Bundesliga.

Calciomercato Juventus e Roma, duello per il nuovo Nedved

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, su Forsberg sarebbe piombata la Juventus che rivede in lui le caratteristiche di una bandiera bianconera: Pavel Nedved. Il club di Corso Galileo Ferraris proverà a fare un tentativo già a gennaio, anche se difficilmente il Lipsia lo lascerà partite nella sessione invernale di mercato. Come rivelato dalla nostra redazione, tuttavia, anche la Roma è sulle tracce di Forsberg: i giallorossi si sono messi in contatto con l'entourage del calciatore e lo hanno incontrato già in due diverse occasioni. Ma i piani del calciomercato Juventus e quelli della Roma dovranno fare i conti con la concorrenza dei top club della Premier League. Le indiscrezioni in nostro possesso rivelano che in particolare l'Arsenal avrebbe mandato diverse volte i suoi osservatori a seguirlo dal vivo e si sono innamorati di lui nel match tra Francia e Svezia valido per le qualificazioni ai Mondiali 2018 quando Forsberg segnò uno splendido gol. Sempre in Inghilterra c'è poi un'altra pretendente: si tratta del Liverpool che lo sta monitorando su segnalazione del suo manager Jurgen Klopp, sempre attento a quanto accade in Bundesliga. Prestazioni e ammiratori che hanno fatto schizzare alle stelle le quotazioni del cartellino del calciatore: forte di un contratto in scadenza nel 2021, il Lipsia lo valuta adesso tra i 30 ed i 35 milioni di euro.