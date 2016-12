Calciomercato Napoli, Sarri-De Laurentiiis: sereno variabile. Il futuro è incerto

20/12/2016 08:43

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI / Il Napoli dopo un periodo di appannamento sembra essere tornata la squadra a tratti spettacolare che ci aveva abituato ad un certo tipo di calcio negli scorsi mesi. La qualificazioni agli ottavi di finale di Champions ed una rapida risalita in campionato hanno fatto calmare le acque in casa azzurra, ma la situazione solo poche settimane fa si stava agitando. Tra mister Sarri ed il Presidente De Laurentiis non ci sarebbe più il rapporto forte dei primi tempi e le continue frecciate - da una parte e dall'altra - alla fine potrebbero cambiare il futuro tecnico dei partenopei. Niente questioni di calciomercato, almeno per quanto riguarda l'allenatore, che etichetta come 'di scarso interesse' tutte le questioni fuori dal campo, ma in passato non ha mancato di sottolineare la presenza di tanti giovani in rosa. Poca esperienza a confronto con la Juve o la Roma piene oramai di giocatori navigati ed affermati.

Calciomercato Napoli, Sarri si gioca la conferma nel 2017!

La seconda parte di stagione sarà cruciale perché l'aria un po' tesa tra Sarri e De Laurentiis potrebbe amplificare delle eventuali delusioni. In Europa aver pescato il Real Madrid non semplifica il quadro, ma soprattutto in Serie A ed anche in Coppa Italia i partenopei non possono fallire. La qualificazione alla prossima Champions è prioritaria, come tornare ad alzare un trofeo a fine stagione, magari proprio quello nazionale considerando la corsa Scudetto forse un pizzico lontana - ma non chiusa - in questo momento. Il futuro di Sarri quindi continua ad essere incerto e legato ai risultati dei prossimi mesi in maniera imprescindibile: il calciomercato Napoli intanto potrebbe guardare all'orizzonte, Eusebio Di Francesco piace da tanto tempo. Altri nomi - ad oggi comunque molto complicati - potrebbero essere Gasperini, valutato anche in passato dalla dirigenza ed anche Roberto Mancini, tecnico dal profilo internazionale che intrigherebbe la proprietà, ma con uno stipendio molto pesante.

O.P.