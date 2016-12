Bundesliga, la cronaca di Bayern Monaco-RB Lipsia 3-0

Alessio Lento (@lentuzzo)

21/12/2016 20:00

BAYERN LIPSIA DIRETTA LIVE - Sfida al vertice quella in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera tra il Bayern Monaco e la sorpresa Lipsia. La squadra di Carlo Ancelotti e quella di Ralph Hasenhüttl sono appaiate in testa alla classifica della Bundesliga a quota 36 punti in classifica: una sfida che promette spettacolo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match.

CLASSIFICA: Bayern Monaco 36, RB Lipsia 36, Eintracht Francoforte 29*, Borussia Dortmund 27*, Hoffenheim 27, Hertha Berlino 27, Colonia 24, Mainz 20*, Bayer Leverkusen 20, Friburgo 20, Schalke 04 18*, Augsburg 18*, Wolfsburg 16*, Borussia Moenchengladbach 16*, Werder Brema 15, Amburgo 13*, Ingolstadt 12, Darmstadt 8.

*Una partita in più