DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La 'Fase 2' della lotta al Coronavirus entra nel vivo anche in Italia. L'inizio di questa settimana ha riportato al lavoro oltre 4 milioni di persone, ma si attendono nuovi sblocchi e soprattutto le decisioni finali del Governo sul decreto maggio. Intanto per il calcio italiano si aprono nuovi spiragli per la ripresa dopo il via libera del governo tedesco alla Bundesliga.

Decisivo però sarà il vertice tra il comitato tecnico scientifico e la FIGC per discutere del protocollo di sicurezza:per ulteriori aggiornamenti.segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

9.45 - Il premier Giuseppe Conte parla all'Agi: "I prossimi sostegni economici per cittadini e lavoratori saranno più rapidi e sostanziosi di quelli di marzo-aprile".

8.45 - A Milano oggi riaprono i primi mercati rionali. Ingressi contingentati: per una persona che entra, un'altra esce dal lato opposto.

8.35 - Recessione storica per l'Europa: Pil a -7,7%, Italia al -9,5%.

8.05 - Il bilancio mondiale dei morti da Coronavirus supera quota 260mila.

7.45 - Quella di oggi sarà una giornata molto importante per il calcio italiano. Si attende il vertice tra comitato tecnico-scientifico e Figc per valutare il protocollo di sicurezza. Se si raggiunge l'accordo, la ripartenza del campionato si avvicina.