Si muove Mendes, quattro per uno: Leao saluta il Milan

Rafael Leao potrebbe essere ceduto in estate: Jorge Mendes lavora al suo addio al Milan ed è pronto a mettere in piedi uno scambio

Magari a corrente alternata, certamente capace di eclissarsi all’improvviso, ma allo stesso tempo di accendersi ed illuminare con le sue giocate l’intera squadra. Rafael Leao ha vissuto un’altra stagione sull’altalena, dando sfoggio del suo talento non con continuità.

Un difetto che non sembra però scoraggiare gli ammiratori, almeno non tanto quanto la valutazione che il Milan fa di lui. C’è la clausola da circa 150 milioni di euro a far rimanere ferme le pretendenti, mentre l’agente portoghese Jorge Mendes starebbe provando a portarlo in un altro club.

È il Barcellona, stando a quanto riferisce ‘elnacional.cat’, la squadra con la quale il potente procuratore ha intessuto rapporti negli ultimi periodi. Mendes avrebbe proposto Leao ai blaugrana e si sarebbe detto disponibile anche ad aiutare il club a fare quelle cessioni necessarie per avere i fondi utili a far partire l’assalto al 10 rossonero.

Calciomercato Milan, Leao-Barcellona: quattro contropartite

Il Barça, infatti, non vive un momento particolarmente felice dal punto di vista finanziario e avrebbe bisogno di cedere alcuni pezzi pregiati per finanziare l’acquisto di Leao. Balde, Ansu Fati, ma anche Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri o Ronald Arujo sono alcuni dei nomi che potrebbero essere sacrificati.

Ma oltre alle cessioni, stando alla stessa fonte, Leao potrebbe sbarcare al Camp Nou nell’ambito di uno scambio. In particolare sarebbero quattro i nomi che potrebbero far gola al Milan: Andreas Christensen, Jules Koundé, Ferran Torres e Raphinha. Inserire almeno uno di loro nell’affare, potrebbe consentire al Barcellona di abbassare l’esborso economico e quindi avere il via libera per portare a termine l’operazione.

Sempre che il Milan accetti l’offerta, cosa non scontata vista l’importanza di Leao nella rosa rossonera e considerato che dovrebbe poi essere il nuovo allenatore – non ancora nominato – a decidere se puntare forte su Leao o lasciarlo andare per innesti più utili alla causa.