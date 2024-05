Nuova sanzione UEFA: un’altra stagione senza coppe europee

Il clamoroso scenario emerso in queste ore con protagonista uno dei maggiori club europei: “Sarebbe una decisione molto deludente”

Il grande club europeo potrebbe rinunciare alla competizione europea la prossima stagione. Questo è il clamoroso scenario che è emerso in queste ore.

Parliamo del Chelsea allenato da Pochettino, in lotta col Newcastle (57 punti entrambe, a due giornate dal termine) per un posto in Conference League al termine di una stagione molto al di sotto delle attese e in rapporto ai tantissimi soldi spesi. Ma i ‘Blues’ potrebbero decidere di rinunciarvi, per non incorrere in sanzioni dell’Uefa a causa di violazioni (massimo 40 milioni di euro di perdite) del Fair Play Finanziario.

Non giocando alcuna coppa europea, i londinesi aggirerebbero eventuali penalità da parte del massimo organismo calcistico d’Europa. Quella del Chelsea, già quest’anno fuori dalle coppe europee, “sarebbe una scelta molto deludente“, ha dichiarato l’esperto di finanza Kieran Maguire al microfono di ‘Football Insider’.

“Non sappiamo quale potrebbe essere la reazione della Uefa – ha aggiunto Maguire – Quindi penso che tutte le considerazioni dovrebbero essere applicate. La Conference League non è una competizione che entusiasma chi fa affari nel calcio. C’è molta distanza rispetto ai ricavi della Champions, ma dal punto di vista di un tifoso, la Conference darebbe comunque la possibilità di viaggiare e sostenere la propria squadra e, potenzialmente, di vincere un altro trofeo”.