Modric-Milan, cambia tutto: decisivo l’arrivo di Amorim

Il centrocampista croato è attualmente impegnato nell’ultimo Mondiale della sua carriera: ecco le ultimissime.
Al momento è impegnato con la Croazia in quello che sarà l’ultimo Mondiale della sua straordinaria carriera, ma intanto arrivano aggiornamenti importanti anche sul suo futuro. Luka Modric deve ancora decidere cosa fare l’anno prossimo, ma le possibilità di una sua permanenza al Milan sembrano aumentare col trascorrere dei giorni.
Modric – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrà un colloquio nelle prossime settimane col nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim: il croato ama il capoluogo meneghino e si trova benissimo in Italia, anche se sullo sfondo resisterebbero le ipotesi Dinamo Zagabria (primo club della sua carriera) o un possibile incarico dirigenziale al Real Madrid di José Mourinho.
I tifosi del Milan, però, adesso credono fortemente nella permanenza del campionissimo di Zara al Milan e, in tal senso, un ruolo decisivo potrebbe averlo proprio Amorim: come andrà a finire?