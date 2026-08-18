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Endrick nel mirino del Milan, la situazione

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Il Milan ha messo nel mirino Endrick con Gerry Cardinale che ha provato a regalare il gioiello del Real Madrid a Ruben Amorim.

Endrick
Calciomercato Milan, piace Endrick (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tornato al Real Madrid dal prestito al Lione, Endrick potrebbe salutare di nuovo la squadra spagnola con diverse squadre che si sono fatte avanti per il suo cartellino.

Tra queste c’è anche il Milan che ha provato a prendere il calciatore in prestito prima di chiudere per Diego Moreira dello Strasburgo. Il Real Madrid per ora ha detto no al prestito del brasiliano, ma non è da escludere che i rossoneri possano fare un nuovo tentativo per il brasiliano entro la fine di agosto.

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