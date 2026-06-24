Mondiali 2026, rischio big match già ai sedicesimi: queste le sfide possibili

Mercoledì 24 giugno comincia la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il tabellone dei sedicesimi di finale si sta delineando con il rischio di assistere subito a qualche big match

Sono giorni di verdetti ai Mondiali 2026. Da mercoledì 24 a domenica 28 giugno si disputano gli ultimi match dei dodici 12 gironi che decreteranno le 32 qualificate ai sedicesimi di finale, nuovo step della fase a eliminazione diretta introdotto con il format del torneo a 48 squadre.

Il tabellone con i possibili incroci è già pronto e qualche casella è stata già occupata da Germania, Messico e USA già sicure del primo posto nei gruppi E, A e D. Per queste tre nazionali ci sarà, ai sedicesimi, l’incrocio con una delle otto migliori terze classificate. Diverso invece lo scenario per altre compagini che, con il primo posto nel loro girone, si troveranno contro una seconda classificata. Ci saranno, inoltre, anche sfide dirette tra due seconde in classifica con il “rischio” ulteriore di assistere a potenziali big match già prima degli ottavi di finale.

Il girone C e il gruppo F, ad esempio, sono incrociati tra loro nel tabellone dei sedicesimi. L’Olanda, prima nel girone F e attesa dalla Tunisia già eliminata all’ultima giornata, ha elevate possibilità di affrontare subito Brasile o Marocco che dovrebbero chiudere ai primi due posti del gruppo C a meno di una vittoria della Scozia contro lo stesso Brasile.

L’Argentina, già certa del primo posto nel gruppo J, affronterà la seconda del girone H che potrebbe essere addirittura la Spagna qualora Yamal e compagni perdessero la sfida finale con l’Uruguay, distante di due lunghezze (4 punti a 2). Vincendo, la Spagna eliminerebbe di fatto l’Uruguay e l’Argentina può ritrovarsi contro ai sedicesimi Capo Verde (2 punti) o Arabia Saudita (1 punto in classifica), avversarie in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio qualificazione.

Francia-Norvegia è uno dei big match dell’ultima giornata della fase a gruppi. Entrambe a punteggio pieno e certe del passaggio del turno, si sfideranno per la leadership venerdì 26 giugno alle 21. Chi concluderà il gruppo I al secondo posto sfiderà la seconda del girone E che, a meno di colpi di scena, sarà la Costa d’Avorio. Gli Elefanti sono secondi a tre punti nel gruppo E con due lunghezze di vantaggio su Ecuador e Curaçao, quest’ultima prossima avversaria degli ivoriani.

Incrocio intrigante anche quello che si delinea tra la seconda del gruppo K e la seconda del girone L. Nel girone K, la sfida Portogallo-Colombia decreterà le prime due posizioni con i sudamericani al momento primi e avanti di due punti. Chi passa ai sedicesimi da seconda può affrontare la Croazia, qualora i balcanici battessero il Ghana all’ultima partita del girone L. Gli africani hanno un punto di vantaggio sulla Croazia e possono anche pareggiare per conservare il secondo posto. Attenzione anche all’Inghilterra che potrebbe arrivare seconda in caso di una clamorosa debacle con Panama.